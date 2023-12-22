CNN: бывшая помощница Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах

Американского актера, звезду фильмов «Форсаж» Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что заявление в Верховный суд штата Калифорния подала бывшая помощница артиста Аста Джонассон (Asta Jonasson). Она утверждает, что инцидент произошел более 10 лет назад. По словам Джонассон, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте в 2010 году, игнорируя четкие заявления о ее несогласии. После того, как женщина закричала и забежала в сторону ванной, актер якобы прижал ее всем телом к стене.

Кроме того, Джонассон обвинила компанию Вина Дизеля One Race Productions и сестру Саманту Винсент. Женщина утверждает, что сестра актера уволила ее всего через несколько часов после инцидента.

По данным телеканала, Джонассон требует наложения административных штрафов в размере 10 тысяч долларов за каждое нарушение.

Указано, что она подала в суд не только на Дизеля, а также на его сестру и его компанию One Race Productions. Среди причин подачи иска не только сексуальные домогательства, но и создание враждебной обстановки с незаконным увольнением. Джонассон рассказала, что сестра Дизеля, когда была главой компании One Race Productions, уволила её через несколько часов после предполагаемого происшествия.

Ранее испанская журналистка Рут Баса обвинила французского актера Жерара Депардье в насилии, произошедшем в 1995 году. По ее словам, она подверглась насилию со стороны артиста, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. До этого в сексуальном насилии Депардье обвинили 13 женщин.