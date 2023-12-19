Еще одна женщина обвинила Жерара Депардье в насилии

Испанская журналистка обвинила Депардье в насилии, произошедшем в 1995 году

Еще одна женщина обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Испанская журналистка по имени Рут Баса заявила о том, что инцидент произошел в 1995 году, когда предполагаемой жертве было 23 года. По ее словам, она подверглась насилию со стороны артиста, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía.

Журналистка подала жалобу в национальную полицию Испании, которая теперь должна связаться с властями Франции.

Ранее стало известно, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом говорилось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». После того как секс-скандал стал достоянием общественности, во Франции решили запретить фильмы с Депардье.

Позже министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит страну своим поведением. Родственники артиста ответили на обвинения в его адрес на фоне секс-скандала.