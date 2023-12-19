Семья Депардье ответила на обвинения на фоне секс-скандала

Семья Депардье назвала обвинения в адрес актера беспрецедентным заговором

Родственники актера Жерара Депардье ответили на обвинения в его адрес на фоне секс-скандала. Соответствующее письмо опубликовано в газете Journal du Dimanche.

Семья актера выразила возмущение сложившейся ситуацией и назвала происходящее беспрецедентным заговором и «ужасающим коллективным безумием». По словам близких Депардье, наедине со своими детьми он чрезвычайно скромный, деликатный человек, который иногда даже ведет себя «как ханжа».

«Использовать словесные провокации Жерара для подкрепления других (пока необоснованных) обвинений крайне нечестно», — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что парижский Музей восковых фигур Гревен на фоне секс-скандала избавился от статуи Жерара Депардье.

В начале декабря вышел документальный фильм, в котором говорилось, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. По данным газеты The Guardian, представители французской кино- и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актером.