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18:48, 18 декабря 2023Культура

Парижский музей избавился от статуи Депардье

Парижский музей избавился от восковой статуи Депардье на фоне секс-скандала

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Парижский музей избавился от восковой статуи актера Жерара Депардье на фоне секс-скандала. Об этом пишет ABC News со ссылкой на заявление музея.

Решение убрать статую из музея восковых фигур Гревен было принято после выхода документального фильма «Депардье: Падение огра», в котором артиста обвинили в сексуальном насилии. Отмечается, что посетители заведения негативно комментировали то, что фигура была представлена в выставочном зале.

Ранее Жерар Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак.

В начале декабря вышел документальный фильм, в котором говорилось, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. По данным газеты The Guardian, представители французской кино- и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актером.

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