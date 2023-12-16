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18:39, 16 декабря 2023Культура

Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры

AFP: Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции

Фото: Stefanie Loos / Reuters

Актер Жерар Депардье заявил, что передает свой орден Почетного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдул-Малак. Об этом сообщает AFP.

Адвокаты Депардье Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале отметили, что артист пошел на такой шаг после заявлений министра культуры Римы Абдул-Малак. Ранее министр заявила, что Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру на фоне обвинений Жерара Депардье в непристойных замечаниях и домогательствах женщин.

Также представители Депардье выступили с упреком к министру культуры, подчеркнув, что ее высказывания могут быть «еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности». Защитники актера отметили, что он подвергается масштабной травле, которую такие люди, как Рима Абдул-Малак, должны пресекать.

Орден Почетного легиона — национальная награда Франции. Жерар Депардье получил ее в 1996 году от бывшего президента Франции Жака Ширака.

В начале декабря вышел документальный фильм «Депардье: Падение огра», в котором говорилось, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. По данным газеты The Guardian, представители французской кино- и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актером.

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      Андрей Ставицкий
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