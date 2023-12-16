TF1-info: Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона из-за поведения

Актера Жерара Депардье пригрозили лишить ордена Почетного легиона. Об этом сообщает телеканал TF1-info.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что общалась с Великим канцлером Почетного легиона генералом Франсуа Лекуантром. По ее словам, Совет ордена инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, необходимо ли приостановить действие ордена Депардье или нет.

«Почетный легион характеризует человека, художника, мировоззрение или ценности», — подчеркнула Рима Абдул-Малак. По мнению министра, из-за своего поведения Депардье может лишиться права носить государственную награду.

В середине декабря министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Депардье позорит страну своими высказываниями и действиями. Политик отреагировала на сообщения о поездке Депардье в КНДР в 2018 году, во время которой он делал непристойные замечания женщинами и подвергал домогательствам переводчицу.

Орден Почетного легиона — национальная награда Франции, учрежденная Наполеоном Бонапартом в 1802 году по примеру рыцарских орденов. Жерар Депардье получил орден от бывшего президента Франции Жака Ширака в 1996 году.