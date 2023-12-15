Министр культуры Франции назвала поведение Депардье позором страны

Министр культуры Франции Абдул-Малак: Депардье позорит страну словами о женщинах

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что актер Жерар Депардье позорит страну своим поведением. Ее слова приводит издание Barrons.

Политический деятель отметила, что позор на государство навлекают высказывания артиста о женщинах. Абдул-Малак добавила, что актер ведет себя неуважительно и недостойно, а также призналась, что была шокирована его поведением, назвав действия Депардье противными.

«Режиссеры сами решат, будут ли у Депардье в будущем роли в кино или нет. Я не думаю, что у него сейчас на столе много предложений», — заявила министр культуры.

Ранее стало известно, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Он делал непристойные замечания в адрес представительниц противоположного пола, неоднократно подвергал домогательствам переводчицу, а также отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней всадницы, которую увидел в центре верховой езды. Об этом говорилось в документальном фильме «Депардье: Падение огра».

После того как секс-скандал стал достоянием общественности, во Франции решили запретить фильмы с Депардье.