Виш-лист подростка с подарками на 350 тысяч рублей вызвал споры в сети

Подросток из Австралии составила виш-лист для Санта-Клауса с роскошными подарками и вызвала споры в сети. На соответствующие комментарии, опубликованные на платформе Reddit, обратили внимание в Mirror.

Автор публикации рассказал, что его девушка решила принять участие в программе Project Santa, в рамках которой любой желающий может отправить презент ребенку, оставившему свои пожелания. Девушка наткнулась на список 13-летней девочки, который включал в себя вещи общей стоимостью 3000 фунтов стерлингов (350 тысяч рублей).

В частности, в виш-лист вошли продукты компании Apple, в том числе IPhone, наушники AirPods, ноутбук MacBook и планшет IPad, а также термокружка Stanley, прожектор для рисования и камера бренда Polaroid. «Я очень хочу IPhone 15 Pro Max и MacBook для школы!» — написал ребенок.

Увидевший пожелания девочки пользователь возмутился, назвав подарки чересчур дорогими. «Я бы сказал, что 90 процентов детей в этом проекте ожидают подарки на сумму более 500 долларов, а моя девушка не может себе этого позволить. Как и 90 процентов населения планеты. Если бы мне нужна была помощь, я бы попросил что-нибудь более разумное, а не PS5, iPhone/iPad и кроссовки Jordans», — написал он.

Комментаторы согласились с мнением автора. «Грустно, что дети больше не хотят игрушки от Санты», «Мои родители говорили, чтобы я просил что-то разумное», «Что происходит с детьми?» — посетовали они. Однако нашлись и те, кто защитил подростка. «Когда я верила в Санту, то просила у него все, что пожелаю», «По-моему, нормальные подарки для ее возраста», — заключили юзеры.

В мае россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.