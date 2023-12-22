Власти российского города высмеяли кубок «худшего главы за всю историю» для мэра

Администрация Урая высмеяла вручение кубка «худшего главы за всю историю города»

Вручение мэру Урая Тимуру Закирзянову кубка «худшего главы за всю историю города» — это акция, которую предпринял один из депутатов городской думы, активно использующий любую возможность попасть в информационную повестку. Так в пресс-службе администрации города высмеяли произошедшее в беседе с «Лентой.ру».

«В самом Урае данный эпизод вообще не вызвал никакого резонанса. Опрос "о самом худшем мэре" данный депутат, по-видимому, провел среди самого себя, что многое говорит об особенностях его мировосприятия», — добавил представитель пресс-службы.

Также собеседник издания отметил, что город Урай последние годы стабильно наращивает индекс качества городской среды и входит в число самых благоустроенных малых городов России, что является объективным показателем работы городской администрации.

«Приглашаем всех оценить комфортность нашего города и радушие урайцев», — заключили в администрации.

Ранее депутаты вручили мэру Урая Тимуру Закирзянову кубок «худшего главы за всю историю города» после того, как он не справился с уборкой снега на вверенных территориях.

Антинаграду придумал депутат из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Леонард Насибуллин. В ноябре он выступил с предложением отстранить мэра российского города из-за некачественной уборки снега на улицах.

