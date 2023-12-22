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17:17, 22 декабря 2023Россия

Власти российского города высмеяли кубок «худшего главы за всю историю» для мэра

Администрация Урая высмеяла вручение кубка «худшего главы за всю историю города»
город Урай

город Урай. Фото: URA.RU / ТАСС

Вручение мэру Урая Тимуру Закирзянову кубка «худшего главы за всю историю города» — это акция, которую предпринял один из депутатов городской думы, активно использующий любую возможность попасть в информационную повестку. Так в пресс-службе администрации города высмеяли произошедшее в беседе с «Лентой.ру».

«В самом Урае данный эпизод вообще не вызвал никакого резонанса. Опрос "о самом худшем мэре" данный депутат, по-видимому, провел среди самого себя, что многое говорит об особенностях его мировосприятия», — добавил представитель пресс-службы.

Также собеседник издания отметил, что город Урай последние годы стабильно наращивает индекс качества городской среды и входит в число самых благоустроенных малых городов России, что является объективным показателем работы городской администрации.

«Приглашаем всех оценить комфортность нашего города и радушие урайцев», — заключили в администрации.

Ранее депутаты вручили мэру Урая Тимуру Закирзянову кубок «худшего главы за всю историю города» после того, как он не справился с уборкой снега на вверенных территориях.

Антинаграду придумал депутат из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Леонард Насибуллин. В ноябре он выступил с предложением отстранить мэра российского города из-за некачественной уборки снега на улицах.

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      Алена Шевченко
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