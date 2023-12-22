Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 22 декабря 2023Россия

Мэру российского города вручили кубок «худшего главы за всю историю»

Депутаты вручили мэру Урая кубок после того, как он не справился с уборкой снега

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Депутаты вручили мэру Урая Тимуру Закирзянову кубок «худшего главы за всю историю города» после того, как он не справился с уборкой снега на вверенных территориях. Об этом сообщил Telegram-канал «Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень».

Антинаграду придумал депутат из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Леонард Насибуллин. В ноябре он выступил с предложением отстранить мэра российского города из-за некачественной уборки снега на улицах.

Кроме того, схожую идею высказывали и в отношении главы другого города Югры. Глава Нефтеюганска просила выделить больше 11 миллионов на новогодние украшения. После отказа депутатов она начала мстить и увольнять сотрудников администрации.

Ранее сообщалось, что в Туве чиновники потеряли в дороге девять автобусов, которые были переданы в регион из Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле ответили на версию американской газеты о катастрофе самолета Пригожина

      Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

      Губернатор сообщил о попытке атаковать Брянскую область

      Россияне поделились способами поднять настроение перед Новым годом

      В МИД пригрозили ответить США на развертывание ракет

      Участники СВО получат приоритетное право на поступление в колледжи

      Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении российских оборонительных линий

      В Кремле объяснили передачу «Рольфа» во временное управление России

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Описана судьба проведшей всю жизнь среди могильных крестов 13-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости