Мэру российского города вручили кубок «худшего главы за всю историю»

Депутаты вручили мэру Урая кубок после того, как он не справился с уборкой снега

Депутаты вручили мэру Урая Тимуру Закирзянову кубок «худшего главы за всю историю города» после того, как он не справился с уборкой снега на вверенных территориях. Об этом сообщил Telegram-канал «Муксун ФМ | Югра Ямал Тюмень».

Антинаграду придумал депутат из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Леонард Насибуллин. В ноябре он выступил с предложением отстранить мэра российского города из-за некачественной уборки снега на улицах.

Кроме того, схожую идею высказывали и в отношении главы другого города Югры. Глава Нефтеюганска просила выделить больше 11 миллионов на новогодние украшения. После отказа депутатов она начала мстить и увольнять сотрудников администрации.

Ранее сообщалось, что в Туве чиновники потеряли в дороге девять автобусов, которые были переданы в регион из Москвы.