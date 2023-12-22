Чиновники в российском регионе потеряли переданные из Москвы автобусы

В Туве чиновники потеряли в дороге девять переданных из Москвы автобусов

В Туве чиновники потеряли в дороге девять автобусов, которые были переданы в регион из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По информации издания, департаменту экономики, имущественных отношений и финансового контроля Кызыла разрешили продолжить использование 40 низкопольных «ЛиАЗов». Чиновники в российском регионе, согласно документам, забрали все 40 транспортных средств, однако до места добрался только 31 автобус.

Как утверждает Mash Siberia, на перевозку выделили 2,5 миллиона рублей. На нестыковку обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Тувинские следователи возбудили дело о превышении должностных полномочий.

Ранее на Урале чиновник сломал коллеге нос из-за не отправленного вовремя письма. Нанесший ему травму сотрудник администрации признал вину.