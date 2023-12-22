Власти выделят почти 40 миллиардов на поддержку российского автопрома

Кабмин РФ выделит ФРП 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Правительство дополнительно выделит Фонду развития промышленности (ФРП) 39 миллиардов рублей на проекты отечественных автопроизводителей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Его цитирует пресс-служба кабмина в Telegram.

Финансовая поддержка поможет концернам наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций, рассказал он. В том числе средства будут направлены на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Планы, которые стоят перед отраслью, масштабные. Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности», — сказал Мишустин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российских автопроизводителей нужно поддерживать, покупая целиком отечественные машины. Она привела в пример себя, рассказав, что давно пересела с немецкого Mercedes на удобный и комфортный Aurus, который ей очень нравится. Матвиенко также добавила, что российские чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили с иномарок, но делать это нужно без «показушности» и «кампанейщины».

