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16:54, 22 декабря 2023Экономика

Власти выделят почти 40 миллиардов на поддержку российского автопрома

Кабмин РФ выделит ФРП 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Правительство дополнительно выделит Фонду развития промышленности (ФРП) 39 миллиардов рублей на проекты отечественных автопроизводителей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Его цитирует пресс-служба кабмина в Telegram.

Финансовая поддержка поможет концернам наработать недостающие компетенции и полностью гарантировать стабильное функционирование конвейерных линий в условиях санкций, рассказал он. В том числе средства будут направлены на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

«Планы, которые стоят перед отраслью, масштабные. Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности», — сказал Мишустин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российских автопроизводителей нужно поддерживать, покупая целиком отечественные машины. Она привела в пример себя, рассказав, что давно пересела с немецкого Mercedes на удобный и комфортный Aurus, который ей очень нравится. Матвиенко также добавила, что российские чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили с иномарок, но делать это нужно без «показушности» и «кампанейщины».

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      Мария Грушко
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