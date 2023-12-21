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15:53, 21 декабря 2023Экономика

Похвалившая Lada Vesta Матвиенко пересела на премиальный Aurus

Матвиенко выступила за переход чиновников на российские авто без показушности

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Российские чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили с иномарок, но делать это нужно без «показушности» и «кампанейщины», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что менять автомобили следует планово — тогда, когда они «закончат свой век», то есть выйдут из строя. «А не так — вот сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу», — заявила она.

Председатель Совфеда также рассказала об успехах российского автопрома, отметив, что покупка целиком отечественных машин будет мотивировать российских автопроизводителей дополнительно работать над качеством, техническими характеристиками. Матвиенко проиллюстрировала сказанное, заявив, что давно пересела с немецкого Mercedes на удобный, комфортный Aurus, который ей очень нравится.

При этом в июне, когда президент России Владимир Путин предложил пересадить госслужащих на отечественный транспорт, Матвиенко выразила готовность ездить на автомобиле Lada. Она похвалила одну из машин «АвтоВАЗа» и заявила, что особенно ей понравился светлый салон Lada Vesta.

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      Мария Грушко
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