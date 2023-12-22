Врач назвала россиянкам способы отлично выглядеть утром 1 января

Дерматолог Тайгибова посоветовала россиянкам 1 января умыться минеральной водой

Дерматолог Мадина Тайгибова назвала россиянкам способы отлично выглядеть утром 1 января. Соответствующий материал появился на сайте «Леди Mail.ru».

В первую очередь врач напомнила о необходимости смыть макияж и нанести увлажняющий крем перед сном. После пробуждения медик посоветовала умыться холодной минеральной водой, поскольку она придает коже тонус и устраняет следы усталости. Затем можно сделать маску или приложить к области вокруг глаз патчи, которые перед использованием нужно положить на некоторое время в холодильник.

Кроме того, Тайгибова предложила выпить стакан воды, принять контрастный душ и сделать себе массаж лица. После всех перечисленных процедур рекомендуется нанести на кожу увлажняющий крем.

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