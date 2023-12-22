Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 22 декабря 2023Ценности

Врач назвала россиянкам способы отлично выглядеть утром 1 января

Дерматолог Тайгибова посоветовала россиянкам 1 января умыться минеральной водой

Фото: Unsplash

Дерматолог Мадина Тайгибова назвала россиянкам способы отлично выглядеть утром 1 января. Соответствующий материал появился на сайте «Леди Mail.ru».

В первую очередь врач напомнила о необходимости смыть макияж и нанести увлажняющий крем перед сном. После пробуждения медик посоветовала умыться холодной минеральной водой, поскольку она придает коже тонус и устраняет следы усталости. Затем можно сделать маску или приложить к области вокруг глаз патчи, которые перед использованием нужно положить на некоторое время в холодильник.

Кроме того, Тайгибова предложила выпить стакан воды, принять контрастный душ и сделать себе массаж лица. После всех перечисленных процедур рекомендуется нанести на кожу увлажняющий крем.

Ранее стилист Олег Борха посоветовал россиянкам самые модные цвета в одежде для встречи Нового года. Так, специалист посоветовал присмотреться к нарядам зеленых тонов, поскольку они символизируют обновление и гармонию.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

      Вечеринку Ивлеевой сравнили с кокаиновыми оргиями элиты времен Первой мировой

      Стоимость морских перевозок взлетела из-за ракетных атак на Ближнем Востоке

      Голая вечеринка Ивлеевой привлекла внимание мировых СМИ

      США запретили импорт лосося и краба из России

      Бедствие разрушило рождественские надежды исландцев

      Звезда «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»

      Хоккеист из США рассказал о реакции американцев на его игру в России

      Украинцев опять оставили без товаров из России

      В далекой галактике обнаружили сейсмическую рябь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости