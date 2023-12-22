Жительница Бельгии погибла после падения новогодней елки

В Бельгии на трех человек упала 20-метровая новогодняя елка, один погиб

В бельгийском Ауденарде три человека пострадали в результате падения двадцатиметровой новогодней елки, установленной на центральной площади. Об этом сообщает телеканал RTL.

Уточняется, что все пострадавшие были госпитализированы, одну из них спасти не удалось. Как объяснил мэр города Марник де Мелеместер, дерево упало из-за сильного порыва ветра. По данным телеканала, новогодняя ярмарка была закрыта, в настоящее время проводится расследование.

Ранее жительница Филиппин вместе с пятилетним племянником пошла посмотреть на украшенный к Рождеству город и умерла от удара током. Девушка присела на металлическое заграждение возле здания городского совета, но потеряла равновесие и упала на украшенную гирляндами платформу. Ее несколько раз сильно ударило током, после чего она потеряла сознание. Врача не удалось ее реанимировать.