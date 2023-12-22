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20:46, 22 декабря 2023Ценности

Звезда «Эйфории» опубликовала фото в бикини на яхте

Сидни Суини

Сидни Суини. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса Сидни Суини показала фигуру в бикини. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась совместным снимком с коллегой по фильму «Кто угодно, но не ты», актером и сценаристом Гленом Пауэллом. На размещенном фото девушка запечатлена лежащей на палубе яхты в желтом раздельном купальнике, оформленном цветочным принтом.

«Не могу представить, что снимусь в этом фильме еще с кем-то, кроме тебя», — подписала знаменитость пост, который набрал более 1,5 миллиона лайков.

Ранее Сидни Суини рассказала о желании уменьшить грудь во время учебы в старшей школе. В беседе с журналом Glamour актриса призналась, что раньше не принимала особенности своей внешности. По ее словам, в 18 лет она хотела прибегнуть к пластической хирургии.

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      Мария Винар
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