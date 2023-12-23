Украина обстреляла школу и детский сад в Херсонской области

Алексеенко: ВСУ обстреляли ракетами школу и детский сад в Херсонской области

Украинские войска атаковали школу и детский сад в Херсонской области. О ракетных ударах сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе», — написал чиновник.

В результате обстрела пострадал охранник школы — сейчас мужчина находится в больнице. Здание сильно пострадало — степень нанесенного ущерба предстоит оценить специалистам. Детский сад пострадал гораздо меньше — ракеты не долетели считаные метры, и здание обошлось выбитыми окнами и дверьми, добавил Алексеенко.

Дети из обстрелянной школы будут заниматься в соседнем селе Раздольное, в восьми километрах. В здании школы включили отопление, а за каникулы проверят все инженерные системы. Педагогов и 135 учеников будут подвозить до занятий. В пострадавшем детском саду поменяют окна и двери.

В пятницу 22 декабря украинские силы обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. По словам губернатора региона, в результате атаки оказались повреждены линии электропередачи. Жители села Теребрено и поселка Задорожный остались без электричества.