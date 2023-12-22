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20:33, 22 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава области.

По его словам, в результате атаки оказались повреждены линии электропередачи. Жители села Теребрено и поселка Задорожный остались без электричества. Гладков добавил, что сотрудники аварийных служб приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.

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