Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал глава области.

По его словам, в результате атаки оказались повреждены линии электропередачи. Жители села Теребрено и поселка Задорожный остались без электричества. Гладков добавил, что сотрудники аварийных служб приступят к ликвидации последствий в светлое время суток.

Ранее стало известно, что ВСУ третий раз за сутки попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника. Во время первой и второй атак регион атаковали по два дрона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.