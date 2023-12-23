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12:37, 23 декабря 2023Путешествия

Автомобильную часть Крымского моста снова открыли

Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыли после приостановки движения
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автомобильную часть Крымского моста открыли спустя 1 час 15 минут после приостановки движения. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Отмечается, что проезд по сооружению для автомобилей был закрыт утром в субботу, 23 декабря, примерно в 10:30 по московскому времени.

Ранее морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий. Паром и катера в местной бухте перестали работать с утра субботы, 23 декабря. На площадях Захарова и Нахимова было организовано сообщение маршрутных автобусов, которые соединяют две части города.

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      Фариза Бацазова
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