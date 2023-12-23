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09:57, 23 декабря 2023Среда обитания

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастопольской бухте из-за погодных условий перестали работать катера и паром

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Паром и катера в местной бухте перестали работать с утра субботы, 23 декабря. Отмечается, что на площадях Захарова и Нахимова организовано сообщение маршрутных автобусов, которые соединяют две части города.

Ранее в декабре в Севастополе на улице Адмирала Октябрьского разрушилась аварийная подпорная стена. Части стены осыпались на дорогу, перекрыв движение в сторону центра города. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщали, что из-за инцидента общественный транспорт может работать с перебоями.

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      Фариза Бацазова
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