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02:06, 23 декабря 2023Мир

Трамп предложил Байдену десять раундов дебатов

Трамп заявил, что хочет дебатировать с Байденом в рамках предвыборной кампании
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что жаждет дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом в рамках предвыборной кампании. Об своем желании Трамп упомянул в интервью радиоведущему Хью Хьюитт.

«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — отметил политик.

Так Дональд Трамп ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов может отказаться от участия в дебатах, если посчитает это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах. Дональд Трамп ранее отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами-республиканцами.

Ранее профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин Дэвид Джексон заявил, что на грядущих 2024 году президентских выборах в США и Демократическая, и Республиканская партии будут активно привлекать знаменитостей для поддержки, однако республиканцев на данном направлении ждут проблемы.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

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      Марина Совина
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