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07:15, 21 декабря 2023Мир

Названа еще одна проблема Трампа на пути к президентскому посту

Политолог Джексон: республиканцев ждут проблемы с привлечением знаменитостей

Фото: Jason Bean / USA TODAY Network / Reuters

На грядущих 2024 году президентских выборах в США и Демократическая, и Республиканская партии будут активно привлекать знаменитостей для поддержки, однако республиканцев на данном направлении ждут проблемы. Об этом рассказал Дэвид Джексон, профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин в беседе с «Лентой.ру».

Политолог выделил ряд проблем, в том числе низкую популярность Республиканской партии среди деятелей массовой культуры, а также феномен экс-президента Дональда Трампа как выходца из мира селебрити. Политолог напомнил, что Трамп до того, как стать президентом, никогда не состоял на государственной службе и своей популярностью обязан массовой культуре.

Во-первых, гораздо меньше знаменитостей с громкими именами предпочитают Республиканскую партию. Во-вторых, если они повторно выдвинут кандидатуру Дональда Трампа, он станет кандидатом-знаменитостью. Он может подумать, что ему не нужна поддержка других знаменитостей, и даже почувствовать угрозу с их стороны

Дэвид Джексонпрофессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин

Ранее в сети распространилось интервью бывшей супруги экс-президента США Иваны Трамп Vanity Fair от 1990 года. В нем она рассказала, что Трамп и его подчиненный регулярно здоровались друг с другом в офисе, используя нацистское приветствие.

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      Максим Габриелян
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