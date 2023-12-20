Стало известно о любви Трампа к нацистскому салюту

Newsweek: Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе

Бывший президент США Дональд Трамп и его подчиненный регулярно здоровались друг с другом в офисе, используя нацистское приветствие. Об этом в интервью журналу Vanity Fair в 1990 году рассказала бывшая жена миллиардера Ивана Трамп, сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, статья о бывшей супруге Трампа вновь всплыла на поверхность после скандального высказывания экс-президента об иммигрантах. В ней она поделилась воспоминаниями о Джоне Уолтере, который работал на Трампа. По ее словам, он зиговал бывшему американскому лидеру в качестве приветствия. «Дональд Трамп, похоже, серьезно относится к некоторым аспектам своего немецкого происхождения (...) Когда [Уолтер] навещает Дональда в его офисе, как рассказала Ивана другу, он щелкает каблуками и говорит: "Хайль Гитлер"», — говорится в публикации.

Ивана также утверждала, что Трамп читал сборник речей лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и хранил его у своей кровати. По словам экс-президента, книгу ему подарил его друг-еврей Марти Дэвис. Он уточнил, что это был именно сборник речей, а не Mein Kampf («Моя борьба», признана в России экстремистским материалом).

Ранее экс-президента обвинили в подражании Гитлеру из-за слов о том, что мигранты отравляют кровь США. Кроме того, официальный представитель избирательного штаба американского лидера Джо Байдена на выборах 2024 года Аммар Мусса уличил Трампа в симпатиях к главе КНДР Ким Чен Ыну и цитировании президента России Владимира Путина.

