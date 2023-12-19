Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР ответить на «неправильное решение» США

Ким Чен Ын о пуске «Хвасон-18»: КНДР готова ответить на неправильное решение США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер прокомментировал испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18». По его словам, данный запуск стал моментом, который ясно показал, какие действия Пхеньян готов предпринять в случае, если «Вашингтон примет неправильное решение». «Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года», — сказал Ким Чен Ын.

Впервые МБР «Хвасон-18» КНДР запустила 13 апреля. После этого Ким Чен Ын заявил, что МБР повысит готовность страны к ядерной контратаке. Он предупредил, что Пхеньян сделает все, чтобы обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытали кризис безопасности, а также будет наносить им «смертельный наступательный удар», чтобы противники «дрожали от страха».