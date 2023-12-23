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21:10, 23 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о передаче Сафроновым ФРГ секретных данных по операции в Сирии

ФСБ: Сафронов передавал разведке ФРГ секретные данные по операции РФ в Сирии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывший советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов, осужденный по делу о госизмене, передавал немецкой разведке секретную информацию о ходе сухопутной операции России в Сирии в 2015 году. Об этом сообщил следователь ФСБ Александр Чабан, передает РИА Новости.

Уточняется, что он раскрыл «абсолютно секретные» сведения агенту разведки ФРГ Демури Воронину в конце 2015 года. По данным следствия, за них ему заплатили порядка 200 долларов. Как утверждает Чабан, размер вознаграждения высчитывался, исходя из объема текста. Он отметил, что Сафронов выполнил около семи заданий, полученных от Воронина.

Ранее следователь ФСБ рассказал, что бывший журналист использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. По его словам, Сафронов работал на иностранные спецслужбы, которые интересовались российскими военными спутниками.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

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      Марина Совина
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