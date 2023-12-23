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19:18, 23 декабря 2023Силовые структуры

Следователь ФСБ впервые прокомментировал детали дела журналиста Сафронова

Следователь ФСБ Чабан: Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Журналист Иван Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. Об этом заявил следователь ФСБ Александр Чабан в фильме «Дело Сафронова», передают «Вести».

Чабан также рассказал, что в состав следственной группы вошли лучшие сотрудники и следователи первого отдела, а также департамента военной контрразведки ФСБ России. На расследование уголовного дела ушло 19 месяцев.

Следователь ФСБ рассказал, что журналист работал на иностранные спецслужбы, которые интересовались российскими военными спутниками. Они, по словам Чабана, выполняют важные для Главного разведывательного управления Генерального штаба задачи.

Приговор журналисту по делу о госизмене вынес Мосгорсуд 5 сентября. Сафронов получил 22 года заключения, а также штраф в 500 тысяч рублей. Было установлено, что с 2015 по 2019 год он занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

От сделки со следствием Сафронов отказался, свою вину он не признал.

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      Илона Палей
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