Хирург перечислил сделанные Ивлеевой операции

Хирург Володченков: блогерша Ивлеева удалила комки Биша и сделала отопластику

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков перечислил операции по коррекции внешности, которые, по его мнению, сделала ведущая и блогерша Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает KP.RU.

Хирург проанализировал изменения во внешности Ивлеевой и пришел к выводу, что она сделала отопластику или коррекцию лопоухости. По словам Володченкова, раньше, судя по фотографиям и видео, у блогерши были несимметричные ушные раковины. «Из года в год эта картина меняется, поэтому можно предположить, что была проведена отопластика», — говорит он.

Кроме того, как предполагает хирург, Ивлеева также удалила комки Биша. Сейчас у блогерши минимум мягких тканей в области щек и достаточно выраженные скулы. «Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти — создали "треугольник молодости", который подчеркивает нижнюю челюсть», — добавляет он.

Хирург также заметил, что около пяти лет назад у Ивлеевой были грыжи нижних век — «наплывающие» мешки под глазами. Он отметил, что блогерше, вероятнее всего, провели трансконъюнктивальную блефаропластику, в ходе которой удалили грыжи нижних век без разреза по коже.

Володченков утверждает, что состояние кожи зависит от резких колебаний веса. Он объяснил, что после 30 лет у человека снижается выработка эластина, коллагена, а также снижается тургор кожи. А при резком похудении этот процесс ускоряется в несколько раз. «Если она не стабилизирует вес, то этот процесс сильно отразится на лице в виде вторичных возрастных изменений», — считает хирург.

Ранее сообщалось, что Хирург Чиа Чи Као показал в сети снимки российской телеведущей и блогерши Виктории Бони после пластики без макияжа и фотошопа. На размещенных кадрах видно, что благодаря вмешательству количество морщин уменьшилось, но при этом глаза сузились, а лицо стало широким.

