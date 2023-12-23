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22:07, 23 декабря 2023Мир

Израиль опроверг информацию о призывах США не наносить удар по Ливану

Офис Нетаньяху отрицает, что США призывали не наносить удар по «Хезболле»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Израиль опроверг сведения о призывах США не наносить удары по инфраструктуре организации «Хезболла» в Ливане в октябре. Об этом сообщает Times of Israel.

Соответствующую информацию опубликовала газета The Wall Street Journal (WSJ). Израильское правительство прокомментировало статью издания, назвав ее «некорректной». Оно уточнило, что в первый день атаки палестинской группировки ХАМАС на страну было принято решение сконцентрироваться на операции в секторе Газа. «Эта политика была утверждена военным кабмином», — говорится в заявлении.

По данным WSJ, Израиль проинформировал США о своих планах ударить по «Хезболле» утром 11 октября. Газета сообщила, что американский лидер Джо Байден предупредил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что подобные действия могут спровоцировать масштабную войну в регионе.

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      Марина Совина
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