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20:46, 23 декабря 2023Интернет и СМИ

Израиль получил предостережение от США от ударов по Ливану

WSJ: США предостерегали Израиль от ударов по «Хезболле» в Ливане

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль получал предостережение от президента США Джо Байдена от ударов по инфраструктуре организации «Хезболла» в Ливане после 7 октября. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Израиль проинформировал Америку о своих планах ударить по организации утром 11 октября.

По данным издания, Вашингтон посчитал ненадежными данные разведки Иерусалима, согласно которым боевики «Хезболлы» планировали пересечь границу Израиля. Во время беседы премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и Байдена израильские самолеты уже подняли в воздух.

Согласно информации источников, президент Соединенных Штатов предупредил премьера Израиля, что подобные действия могут спровоцировать масштабную войну в регионе.

Ранее представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус рассказал, что с начала военных действий в секторе Газа были уничтожены более 60 членов ливанского движения «Хезболла». Конрикус добавил, что израильские военные внимательно следят за ситуацией на севере страны, анализируют действия «Хезболлы».

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      Никита Абрамов
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