Израиль раскрыл количество уничтоженных членов «Хезболлы»

ЦАХАЛ уничтожил более 60 членов «Хезболлы» с начала военных действий в Газе

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус рассказал, что с начала военных действий в секторе Газа было уничтожено более 60 членов ливанского движения «Хезболлах», сообщает РИА Новости.

«Более 60 их боевиков (движения «Хезболлах» — прим. «Ленты.ру».) были убиты в попытках атак на Израиль. Некоторые из них были ликвидированы во время нападений на армию, некоторые — до атак», — заявил он.

Конрикус добавил, что израильские военные внимательно следят за ситуацией на севере страны анализируют действия «Хезболлы».

Ранее газета The New York Times сообщила, что палестинское движение ХАМАС способно заманить в ловушку армию обороны Израиля. NYT уточнила, что ХАМАС подготовил ловушку для Израиля в секторе Газа с затоплением своих туннелей. Журналисты подчеркнули, что в палестинское движение заранее знало о готовящемся вторжении 7 октября.