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07:53, 12 ноября 2023Мир

Стало известно о ловушке ХАМАС для Израиля в секторе Газа

NYT: ХАМАС подготовил ловушку для Израиля в секторе Газа с затоплением туннелей
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Палестинское движение ХАМАС способно заманить в ловушку армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом написала газета The New York Times.

NYT уточнила, что ХАМАС подготовил ловушку для Израиля в секторе Газа с затоплением своих туннелей. Журналисты подчеркнули, что в палестинское движение заранее знало о готовящемся вторжении 7 октября.

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«Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала "Хезболла" в Южном Ливане с 1985 по 2000 год», — отмечается в публикации.

Журналисты добавили, что движение купило значительное число ракет и улучшило подготовку своих бойцов. ЦАХАЛ также обладает современной техникой, однако это преимущество будет нивелировано на улицах сектора Газа.

7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Марина Совина
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