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18:15, 23 декабря 2023Экономика

Российским мусульманам разрешили использовать криптовалюту

Духовное управление мусульман в России разрешило использовать криптовалюту

Фото: Pogiba Aleksandra / News.ru / Globallookpress.com

Российским мусульманам разрешили использовать криптовалюту с некоторыми ограничениями. Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, его слова приводит РИА Новости.

На заключительном в 2023 году заседании богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии, Турции и ряда арабских стран рассматривали вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права.

«Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговариваются вопросы о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте или финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой», — пояснил Аляутдинов.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева предупредила, что использование криптовалюты в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) приведет к их широкому распространению. Она также призвала не допустить «заражения» финансовой системы страны криптовалютами при создании специальных платформ для таких расчетов. Центробанк выступает против стимулирования и разрешения использования криптовалют внутри России, добавила Юдаева.

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      Вячеслав Агапов
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