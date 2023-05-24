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15:12, 24 мая 2023Экономика

Центробанк предостерег от «заражения» криптовалютами финансовой системы России

ЦБ: использование криптовалюты в рамках ВЭД приведет к «заражению» финансовой системы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Центробанк России опасается, что использование криптовалют в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) может привести к их широкому распространению. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ее слова приводит «Интерфакс».

Выступая на Евразийском экономическом форуме, она призвала не допустить «заражения» финансовой системы страны криптовалютами при создании специальных платформ для таких расчетов. Зампред ЦБ также предостерегла от создания ажиотажа в обществе, вызванного «стремлением держать такие суррогаты».

Юдаева сообщила, что Центробанк выступает против стимулирования и разрешения использования криптовалют внутри России. При этом цифровые активы могут использоваться в международной торговле, добавила она.

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Представитель Центробанка напомнила, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о регулировании операций с цифровыми активами, в том числе майнинга и использования полученной в результате него криптовалюты участниками ВЭД. Ожидается, что в рамках экспериментального правового режима трансграничные расчеты будут проводиться через специальные организации, которые обеспечат совершение сделок с криптовалютами.

Ранее россиянам рассказали о рисках при оплате криптовалютой. Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев объяснил, что из-за волатильности криптоактивов их цена в долларах или рублях может измениться в интервале между тем, как произошла договоренность по оплате, и тем, как криптовалюта была отправлена. Также они отметил отсутствие необходимого регулирования в сфере цифровых активов.

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Влада Горячева
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