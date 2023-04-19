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06:59, 19 апреля 2023Экономика

Россиянам перечислили риски при оплате криптовалютой

Экономист Григорьев: использовать криптовалюты при расчетах возможно, но рисков много

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Использовать физическим лицам криптовалюты при расчетах заграницей возможно. Однако в таких операциях на сегодняшний день остается много рисков, заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил, с какими трудностями могут столкнуться россияне при оплате криптовалютой.

Экономист уточнил, что важным является то, какую именно криптовалюту использует россиянин.

«Есть криптовалюты, которые обладают достаточной устойчивостью, например, USDC. Она привязана к стоимости доллара. Фактически это тот же самый доллар. И если использовать эту криптовалюту, то, с одной стороны, вы не платите долларами, а с другой стороны, у вас отсутствует валютный риск», — отметил Григорьев.

Но большинство криптовалют достаточно волатильны. Их цена меняется постоянно и довольно заметно. Это создает риск для участников расчетов, потому что эквивалент в долларах или рублях может измениться в интервале между тем, как произошла договоренность по оплате, и тем, как крипта была отправлена

Владимир Григорьевэкономист

Кроме этого, сфера криптовалют никем не регулируется, что создает дополнительные риски для участников, заявил собеседник «Ленты.ру».

«Если вы совершаете неверный платеж в банке, то деньги можно найти и получить обратно. Потому что у традиционных валют существует регулятор — это Центробанк той страны, который валюту выпускает, и существует система платежей и расчетов, которую банк контролирует. С криптой этого нет», — сообщил он.

Также экономист подчеркнул, что традиционная система платежей и расчетов очень надежно защищены от взломов.

«Понятно, что криптовалюта — это современный элемент расчета. Он уже вошел в нашу жизнь, и у него есть будущее. Но остается много нерешенный вопросов и много рисков», — заключил финансист.

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Алена Шевченко
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