На границе России и Польши образовалась огромная пробка из машин

На границе России и Польши образовалась пробка из 300 машин

На польско-российской границе образовалась огромная пробка из автомобилей с иностранными номерами. Об этом пишет Telegram-канал «Клопс».

По данным источника, водители едут в регион. В основном в пробке стоят машины с иностранной регистрацией. Очевидцы сообщают, что в очереди находятся по меньшей мере 300 машин.

Тем временем о причине появления затора на дорогах не сообщается.

Ранее 23 декабря стало известно, что автомобильную часть Крымского моста открыли спустя 1 час 15 минут после приостановки движения. Уточняется, что проезд по сооружению для автомобилей был закрыт утром в субботу примерно в 10:30 по московскому времени.