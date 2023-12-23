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14:00, 23 декабря 2023Путешествия

На границе России и Польши образовалась огромная пробка из машин

На границе России и Польши образовалась пробка из 300 машин
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Кадр: Telegram-канал «Клопс»

На польско-российской границе образовалась огромная пробка из автомобилей с иностранными номерами. Об этом пишет Telegram-канал «Клопс».

По данным источника, водители едут в регион. В основном в пробке стоят машины с иностранной регистрацией. Очевидцы сообщают, что в очереди находятся по меньшей мере 300 машин.

Тем временем о причине появления затора на дорогах не сообщается.

Ранее 23 декабря стало известно, что автомобильную часть Крымского моста открыли спустя 1 час 15 минут после приостановки движения. Уточняется, что проезд по сооружению для автомобилей был закрыт утром в субботу примерно в 10:30 по московскому времени.

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      Фариза Бацазова
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