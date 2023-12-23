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19:41, 23 декабря 2023Россия

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

Съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Надеждина кандидатом в президенты России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатом в президенты депутата из Долгопрудного Московской области Бориса Надеждина, сообщается в Telegram-канале партии.

Такое решение было принято на VII съезде «Гражданской инициативы». В бюллетене был представлен только один кандидат, в голосовании приняли участие 60 делегатов. Процесс был тайным и закрытым.

Заявление о регистрации своей кандидатуры Надеждин подаст 25 декабря. Выдвижение от партии уменьшило порог подписей, которые кандидаты должны предоставить для участия в выборах — вместо 300 тысяч Надеждину необходимо собрать 100 тысяч.

Известно, что Надеждину 60 лет, он кандидат физико-математических наук. До 2016 года возглавлял кафедру права в Московском физико-техническом институте (МФТИ), который окончил с отличием.

Ранее сообщалось, что съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России.

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      Илона Палей
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