Партия «Гражданская инициатива» выдвинула Надеждина кандидатом в президенты

Съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Надеждина кандидатом в президенты России

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатом в президенты депутата из Долгопрудного Московской области Бориса Надеждина, сообщается в Telegram-канале партии.

Такое решение было принято на VII съезде «Гражданской инициативы». В бюллетене был представлен только один кандидат, в голосовании приняли участие 60 делегатов. Процесс был тайным и закрытым.

Заявление о регистрации своей кандидатуры Надеждин подаст 25 декабря. Выдвижение от партии уменьшило порог подписей, которые кандидаты должны предоставить для участия в выборах — вместо 300 тысяч Надеждину необходимо собрать 100 тысяч.

Известно, что Надеждину 60 лет, он кандидат физико-математических наук. До 2016 года возглавлял кафедру права в Московском физико-техническом институте (МФТИ), который окончил с отличием.

Ранее сообщалось, что съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России.