Съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Харитонова кандидатом на выборы президента

Съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в субботу, 23 декабря, в своем Telegram-канале.

«XVIII съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России — Николая Михайловича Харитонова!» — написал Парфенов.

Отмечается, что Харитонов является депутатом Госдумы с 1993 года, он кандидат экономических наук и специалист по аграрной политике и сельскому хозяйству. В 2004 году на выборах президента России он представлял интересы КПРФ и занял второе место, уступив победу действующему главе государства Владимиру Путину.

О том, что КПРФ выдвинет Харитонова кандидатом в президенты России, стало известно 22 декабря. Его кандидатуру предложил глава партии Геннадий Зюганов.

19 декабря съезд ЛДПР выдвинул кандидатом в президенты лидера партии Леонида Слуцкого. Он ранее не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя отмечал, что коллеги по партии предлагали ему это сделать.

Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин объявил об участии в выборах главы государства.