Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России
Съезд КПРФ выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов в субботу, 23 декабря, в своем Telegram-канале.
«XVIII съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России — Николая Михайловича Харитонова!» — написал Парфенов.
Отмечается, что Харитонов является депутатом Госдумы с 1993 года, он кандидат экономических наук и специалист по аграрной политике и сельскому хозяйству. В 2004 году на выборах президента России он представлял интересы КПРФ и занял второе место, уступив победу действующему главе государства Владимиру Путину.
О том, что КПРФ выдвинет Харитонова кандидатом в президенты России, стало известно 22 декабря. Его кандидатуру предложил глава партии Геннадий Зюганов.
19 декабря съезд ЛДПР выдвинул кандидатом в президенты лидера партии Леонида Слуцкого. Он ранее не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя отмечал, что коллеги по партии предлагали ему это сделать.
Президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин объявил об участии в выборах главы государства.