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14:22, 19 декабря 2023Россия

ЛДПР выдвинула Слуцкого кандидатом в президенты

ТАСС: съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Съезд Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвинул главу партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. Об этом пишет ТАСС.

За его кандидатуру проголосовали 108 делегатов. Слуцкий ранее не объявлял о планах баллотироваться в президенты, хотя отмечал, что коллеги по партии предлагали ему это сделать. 15 декабря также стало известно, что московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборы председателя партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко.

7 декабря Совет Федерации утвердил дату выборов президента России, которые пройдут 17 марта 2024 года. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что принятием решения о дате выборов в России дается старт избирательной кампании.

18 декабря президент России Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в выборах главы государства. Действующий президент будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Также стала известна доля выступающих за новый президентский срок Путина россиян.

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      Анастасия Яланская
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