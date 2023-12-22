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13:30, 22 декабря 2023Россия

КПРФ выбрала кандидата в президенты России

Комиссия КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Харитонова

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Кадровая комиссия центрального комитета КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Николая Харитонова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в составе комиссии.

Как разъяснил агентству секретарь ЦК партии Александр Ющенко, 22 декабря пройдет ряд заседаний, в рамках которых руководители отделений партии, а затем пленум центрального комитета КПРФ, обсудят подготовку к выборам и кандидатов в президенты.

В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов написал в Telegram, что кандидатуру Харитонова предложил глава партии Геннадий Зюганов.

Как пишут «Ведомости», ожидается, что партия утвердит кандидата на съезде, запланированном на 23 декабря. Помимо Харитонова, в качестве претендентов обсуждались лидер коммунистов Зюганов, а также зампреды ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Юрий Афонин и Иван Мельников, сообщил источник издания.

О том, что Харитонов рассматривается в качестве кандидата на выдвижение в президенты от коммунистов, стало известно 13 декабря. Депутат Госдумы уже составлял конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину на выборах в марте 2004 года, заняв второе место с 13,69 процента голосов.

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19 декабря ЛДПР выдвинули в качестве кандидата в президенты от партии своего лидера Леонида Слуцкого. «Новые люди» с претендентом на высший пост в стране пока не определились. Среди возможных кандидатов: вице-спикер Госдумы Владислава Даванков, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, а также лидер фракции Алексей Нечаев, которого источник «Ведомостей» назвал наиболее вероятным выбором.

Первые в истории России трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), свои заявки подали уже 16 претендентов в кандидаты на должность. Путин первым подал документы для участия в выборах. Его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.

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      Константин Лысяков
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