КПРФ выбрала кандидата в президенты России

Комиссия КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Харитонова

Кадровая комиссия центрального комитета КПРФ выдвинула кандидатом на президентские выборы депутата Николая Харитонова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в составе комиссии.

Как разъяснил агентству секретарь ЦК партии Александр Ющенко, 22 декабря пройдет ряд заседаний, в рамках которых руководители отделений партии, а затем пленум центрального комитета КПРФ, обсудят подготовку к выборам и кандидатов в президенты.

В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов написал в Telegram, что кандидатуру Харитонова предложил глава партии Геннадий Зюганов.

Как пишут «Ведомости», ожидается, что партия утвердит кандидата на съезде, запланированном на 23 декабря. Помимо Харитонова, в качестве претендентов обсуждались лидер коммунистов Зюганов, а также зампреды ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Юрий Афонин и Иван Мельников, сообщил источник издания.

О том, что Харитонов рассматривается в качестве кандидата на выдвижение в президенты от коммунистов, стало известно 13 декабря. Депутат Госдумы уже составлял конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину на выборах в марте 2004 года, заняв второе место с 13,69 процента голосов.

19 декабря ЛДПР выдвинули в качестве кандидата в президенты от партии своего лидера Леонида Слуцкого. «Новые люди» с претендентом на высший пост в стране пока не определились. Среди возможных кандидатов: вице-спикер Госдумы Владислава Даванков, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, а также лидер фракции Алексей Нечаев, которого источник «Ведомостей» назвал наиболее вероятным выбором.

Первые в истории России трехдневные президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), свои заявки подали уже 16 претендентов в кандидаты на должность. Путин первым подал документы для участия в выборах. Его кандидатуру единогласно поддержала группа избирателей в количестве более 700 человек.

