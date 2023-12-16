«Будет жестко пресекаться» Путин предупредил о последствиях вмешательства извне в избирательную кампанию

Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию

Президент России Владимир Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию. Такое заявление он сделал в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, говоря о предстоящих президентских выборах.

Российский лидер подчеркнул, что любое вмешательство во внутренние дела страны будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами.

Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ, и только народ России — единственный источник власти в нашей стране Владимир Путин президент России

Путин обозначил принципиальные позиции по президентским выборам

Глава государства также обозначил несколько принципиальных позиций в данном вопросе. В первую очередь он обратил внимание на то, что выборы должны происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ. Он также выразил мнение, что главным для всех партий и фракций должно быть «глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим». В заключение Владимир Путин подчеркнул, что избирательная кампания и само голосование должны пройти «в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предрек, что США будут усиливать вмешательство во внутренние дела России по ходу приближения президентских выборов в стране. В качестве примера вмешательства Вашингтона в дела Москвы он привел события в Махачкале.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми в истории страны трехдневными выборами президента.

Путин назвал два плана Запада в отношении России

Ранее российский лидер заявил, что у западных стран есть два плана в отношении страны: расчленить и разграбить. По его словам, Запад хочет разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность. «Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», — заявил Путин.

До этого глава государства заявлял, что Россия достойно ответит на все вызовы. По его мнению, этому поможет любовь к стране — одна из главных основ российской государственности и важнейшая ценность для общества. Такая сплоченность людей, по словам президента, «гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания».

Любые попытки расколоть общество Путин назвал предательством. Он исключил возможность розни в стране и добавил, что власти никому не позволят сделать это.

Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России

Ранее Владимир Путин заявил, что без сильной России невозможен стабильный миропорядок. По его словам, Россия находится в авангарде формирования более справедливого мира.

Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен Владимир Путин президент России

Российский лидер также отметил, что страна сражается не только за собственную свободу, но и всего мира. По его словам, Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство и свою исключительность. «Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет», — сказал он.