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07:31, 16 декабря 2023Россия

«Будет жестко пресекаться» Путин предупредил о последствиях вмешательства извне в избирательную кампанию

Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию. Такое заявление он сделал в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, говоря о предстоящих президентских выборах.

Российский лидер подчеркнул, что любое вмешательство во внутренние дела страны будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами.

Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ, и только народ России — единственный источник власти в нашей стране

Владимир Путинпрезидент России

Путин обозначил принципиальные позиции по президентским выборам

Глава государства также обозначил несколько принципиальных позиций в данном вопросе. В первую очередь он обратил внимание на то, что выборы должны происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ. Он также выразил мнение, что главным для всех партий и фракций должно быть «глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим». В заключение Владимир Путин подчеркнул, что избирательная кампания и само голосование должны пройти «в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предрек, что США будут усиливать вмешательство во внутренние дела России по ходу приближения президентских выборов в стране. В качестве примера вмешательства Вашингтона в дела Москвы он привел события в Махачкале.

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До этого глава государства заявлял, что Россия достойно ответит на все вызовы. По его мнению, этому поможет любовь к стране — одна из главных основ российской государственности и важнейшая ценность для общества. Такая сплоченность людей, по словам президента, «гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания».

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Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер также отметил, что страна сражается не только за собственную свободу, но и всего мира. По его словам, Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство и свою исключительность. «Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет», — сказал он.

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      Марина Совина
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