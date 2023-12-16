«Будет жестко пресекаться» Путин предупредил о последствиях вмешательства извне в избирательную кампанию
Президент России Владимир Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию. Такое заявление он сделал в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, говоря о предстоящих президентских выборах.
Российский лидер подчеркнул, что любое вмешательство во внутренние дела страны будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами.
Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее. Именно народ, и только народ России — единственный источник власти в нашей стране
Путин обозначил принципиальные позиции по президентским выборам
Глава государства также обозначил несколько принципиальных позиций в данном вопросе. В первую очередь он обратил внимание на то, что выборы должны происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ. Он также выразил мнение, что главным для всех партий и фракций должно быть «глубокое понимание коренных национальных интересов, своей ответственности перед народом, перед нашей страной и ее будущим». В заключение Владимир Путин подчеркнул, что избирательная кампания и само голосование должны пройти «в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами, прозрачно, легитимно и честно».
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предрек, что США будут усиливать вмешательство во внутренние дела России по ходу приближения президентских выборов в стране. В качестве примера вмешательства Вашингтона в дела Москвы он привел события в Махачкале.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми в истории страны трехдневными выборами президента.
Путин назвал два плана Запада в отношении России
Ранее российский лидер заявил, что у западных стран есть два плана в отношении страны: расчленить и разграбить. По его словам, Запад хочет разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность. «Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», — заявил Путин.
До этого глава государства заявлял, что Россия достойно ответит на все вызовы. По его мнению, этому поможет любовь к стране — одна из главных основ российской государственности и важнейшая ценность для общества. Такая сплоченность людей, по словам президента, «гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания».
Любые попытки расколоть общество Путин назвал предательством. Он исключил возможность розни в стране и добавил, что власти никому не позволят сделать это.
Путин заявил о невозможности прочного миропорядка без сильной России
Ранее Владимир Путин заявил, что без сильной России невозможен стабильный миропорядок. По его словам, Россия находится в авангарде формирования более справедливого мира.
Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен
Российский лидер также отметил, что страна сражается не только за собственную свободу, но и всего мира. По его словам, Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство и свою исключительность. «Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас это видят — дряхлеет», — сказал он.