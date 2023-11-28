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16:36, 28 ноября 2023Россия

Путин пригрозил ответом на любое вмешательство в дела России извне

Путин: Россия будет реагировать на любое вмешательство в ее дела извне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия ответит на любое вмешательство в ее дела извне, она расценивает это как агрессию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», — сказал президент, подчеркнув, что страна готова к решению стоящих перед ней задач.

Ранее Путин перечислил три ответа России на переход красных линий Украиной. По его словам, спецоперация является одним из ответов на это. В качестве других примеров президент привел удары по энергетической системе Украины и штабу Главного управления разведки страны.

До этого глава государства заявлял, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. Этому поможет любовь к стране — одна из главных основ российской государственности и важнейшая ценность для общества, считает Путин.

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      Анастасия Шейкина
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