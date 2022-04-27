Путин заявил о гарантированном ответе на угрозы России

Президент Путин заявил, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы

Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания, сообщается на сайте Кремля.

Он отметил, что любовь к родине является одной из главных основ российской государственности и важнейшей ценностью для общества.

Такая сплоченность людей, по словам президента, дорогого стоит и «гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдет через все испытания».

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными. Так, страна использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов, добавил он.

