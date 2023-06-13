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18:58, 13 июня 2023Россия

Путин перечислил три ответа России на переход красных линий

Путин назвал специальную военную операцию одним из ответов на переход красных линий

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специальная военная операция является одним из ответов на переход красных линий. Президент России Владимир Путин перечислил три из них на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

В качестве других примеров президент привел удары по энергетической системе Украины и штабу Главного управления разведки страны. «Удары по всей энергосистеме Украины — это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки вооруженных сил Украины под Киевом, да в Киеве практически — разве это не ответ? Ответ», — заявил Путин журналистам.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по объектам Вооруженных сил Украины. 6 июня Минобороны отчиталось о ночном групповом ударе по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве уточнили, что назначенный объект поражен, цель атаки была достигнута.

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30 мая Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Он напомнил, что Москва ранее уже говорила о возможностях атак по центрам принятия решений противника, к которым относится и пораженный объект.

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