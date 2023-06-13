Путин перечислил три ответа России на переход красных линий

Путин назвал специальную военную операцию одним из ответов на переход красных линий

Специальная военная операция является одним из ответов на переход красных линий. Президент России Владимир Путин перечислил три из них на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

В качестве других примеров президент привел удары по энергетической системе Украины и штабу Главного управления разведки страны. «Удары по всей энергосистеме Украины — это разве не ответ на преодоление красных линий? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки вооруженных сил Украины под Киевом, да в Киеве практически — разве это не ответ? Ответ», — заявил Путин журналистам.

Россия регулярно наносит высокоточные удары по объектам Вооруженных сил Украины. 6 июня Минобороны отчиталось о ночном групповом ударе по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В оборонном ведомстве уточнили, что назначенный объект поражен, цель атаки была достигнута.

30 мая Путин заявил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Он напомнил, что Москва ранее уже говорила о возможностях атак по центрам принятия решений противника, к которым относится и пораженный объект.