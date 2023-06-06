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17:23, 6 июня 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

Минобороны России заявило о групповом ударе по одному из центров принятия решений ВСУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российские войска ночью нанесли групповой удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ», — пояснили министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что назначенный объект поражен, цель удара была достигнута.

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Ранее российские военные минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам ВСУ на военных аэродромах. В атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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