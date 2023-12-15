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21:38, 15 декабря 2023Россия

Путин предупредил о последствиях вмешательства в дела России

Путин: любое вмешательство в дела России будет жестко пресекаться

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин предупредил, что любое вмешательство в дела страны будет жестко пресекаться в соответствии с российскими законами. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, пишут «Известия».

«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», — подчеркнул глава государства. По его словам, только народ России является единственным источником власти в стране.

Ранее Путин заявил, что Россия ответит на любое вмешательство в ее дела извне, она расценивает это как агрессию. Российский лидер отметил, что страна готова к решению стоящих перед ней задач. «Без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен», — сказал он.

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      Марина Совина
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