Певец Иракли прокомментировал отказ во въезде в Молдавию

Певец Иракли назвал отказ во въезде в Молдавию «политическими играми»

Российский певец грузинского происхождения Иракли Пирцхалава назвал отказ во въезде в Молдавию «политическими играми». Так артист прокомментировал ситуацию РБК.

«Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители, — заявил он. — Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас».

По словам певца, он не понимает, какую угрозу может нести европейской стране.

Ранее в декабре Ираклия Пирцхалаву отказались впускать в Молдавию. Отмечается, что артист собирался выступить на нескольких новогодних концертах в городе Оргееве.