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17:46, 23 декабря 2023Путешествия

Певец Иракли прокомментировал отказ во въезде в Молдавию

Певец Иракли назвал отказ во въезде в Молдавию «политическими играми»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский певец грузинского происхождения Иракли Пирцхалава назвал отказ во въезде в Молдавию «политическими играми». Так артист прокомментировал ситуацию РБК.

«Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители, — заявил он. — Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас».

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По словам певца, он не понимает, какую угрозу может нести европейской стране.

Ранее в декабре Ираклия Пирцхалаву отказались впускать в Молдавию. Отмечается, что артист собирался выступить на нескольких новогодних концертах в городе Оргееве.

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      Фариза Бацазова
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