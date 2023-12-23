Певец Иракли прокомментировал отказ во въезде в Молдавию
Певец Иракли назвал отказ во въезде в Молдавию «политическими играми»
Российский певец грузинского происхождения Иракли Пирцхалава назвал отказ во въезде в Молдавию «политическими играми». Так артист прокомментировал ситуацию РБК.
«Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители, — заявил он. — Я думаю, что у них есть свое поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас».
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По словам певца, он не понимает, какую угрозу может нести европейской стране.
Ранее в декабре Ираклия Пирцхалаву отказались впускать в Молдавию. Отмечается, что артист собирался выступить на нескольких новогодних концертах в городе Оргееве.