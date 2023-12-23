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13:46, 23 декабря 2023Путешествия

Российского певца отказались впускать в Молдавию

Ираклия Пирцхалаву отказались впускать в Молдавию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву отказались впускать в Молдавию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что артист собирался выступить на нескольких новогодних концертах в городе Оргеев. Причина отказа пока не известна.

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Власти европейской страны пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее в декабре аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» и «СберСтрахования» провели опрос и выяснили главные страхи россиян во время отпуска. Так, по данным специалистов, больше всего отечественные туристы боятся опоздать на самолет, автобус или поезд (27 процентов). Потерять паспорт или документы опасаются 20 процентов путешественников, а заболеть в поездке — 11 процентов опрошенных.

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      Фариза Бацазова
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