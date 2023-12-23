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15:44, 23 декабря 2023Россия

При обрушении горки в российском регионе пострадали семеро детей

В Хакасии при обрушении горки пострадали семеро детей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хакасии при обрушении горки пострадали семь детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Усть-Абаканского района Елену Егорову.

«Двое с переломами — 2013 и 2014 года рождения — их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт», — сказала она.

Глава района уточнила, что все пострадавшие при ЧП — дети.

Ранее в Дмитровском городском округе Подмосковья 10-летнего мальчика придавило рухнувшей на него горкой. Ребенок катался с горки на детской площадке в поселке Деденево. В какой-то момент конструкция обрушилась на него. Пострадавшего спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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