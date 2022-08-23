10-летнего мальчика насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье

На детской площадке в Подмосковье 10-летнего мальчика насмерть придавило горкой

В Дмитровском городском округе Подмосковья 10-летнего мальчика насмерть придавило рухнувшей на него горкой. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) Московской области на своем сайте.

По данным ведомства, 22 августа ребенок катался с горки на детской площадке в поселке Деденево. В какой-то момент конструкция обрушилась на него. От полученных травм мальчик скончался на месте.

СК возбудил дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также должностных лиц и представителей управляющей компании. Расследование должно установить, какие меры были приняты ответственными за содержание детской площадки людьми для исключения подобных происшествий.

В свою очередь, региональная прокуратура также организовала проверку по факту гибели мальчика. В ходе нее ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области трехлетней девочке оторвало палец во время катания на карусели, установленной на детской площадке. В полиции подтвердили факт происшествия и организовали проверку.