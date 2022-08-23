Стали известны детали гибели придавленного горкой десятилетнего россиянина

Насмерть придавленный горкой десятилетний ребенок в Подмосковье умер на глазах у бабушки

Начало событий в новости 10-летнего мальчика насмерть придавило горкой на детской площадке в Подмосковье

Насмерть придавленный детской горкой десятилетний ребенок в поселке Деденево Московской области умер на глазах у своей бабушки. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным издания, бабушка следила за гуляющим внуком из окна, когда тот решил повиснуть на незакрепленной горке, как на турнике. В тот же момент конструкция рухнула на ребенка и насмерть придавила его.

Свидетелями гибели мальчика стала не только бабушка, но и друзья россиянина — они безуспешно пытались помочь ему. От увиденного у бабушки погибшего обострились проблемы с сердцем, ей потребовалась медицинская помощь. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

О случившемся стало известно 23 августа. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, а также должностных лиц и представителей управляющей компании.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском Свердловской области пятилетнюю девочку придавило забором на детской площадке, расположенной на Рабочей улице.